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Обвиненный в домогательствах Слуцкий научит коллег бороться с оскорблениями

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Леонид Слуцкий

Глава комитета по международным делам Государственной Думы Леонид Слуцкий изучит зарубежный опыт законодательной борьбы с оскорблениями чиновников в СМИ и выступит с отчетом перед коллегами, сообщает ТАСС.

О необходимости бороться с оскорблениями в адрес высших должностных лиц России заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он поручил Слуцкому «посмотреть, как решаются эти вопросы на законодательном уровне в рамках европейских государств», чтобы «найти ответы на эти вопросы», после выступления лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который пожаловался на радиостанцию «Эхо Москвы».

«Даже [американский сенатор Джон] Маккейн выступает менее резко», — сказал Жириновский, призвав «потребовать убрать оскорбительный и клеветнический характер отдельных выступлений большинства журналистов».

В феврале и марте продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук, журналистка «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе заявили о домогательствах со стороны Слуцкого, которые происходили в разные годы. У Рустамовой оказалась аудиозапись приставаний чиновника, который, игнорируя отпор, предлагал ей стать любовницей, называл «зайчуткой» и, по словам журналистки, трогал за лобок. Слуцкий ответил, что попытки сделать из него «русского Харви Вайнштейна» заранее обречены на провал.

21 марта комиссия Госдумы по этике оправдала его поведение. Член комиссии депутат от КПРФ Владимир Поздняков пояснил «Ленте.ру», что доступных женщин они определяют по внешнему виду самостоятельно.

В знак солидарности с журналистками, которые не получили должной реакции со стороны думской комиссии по этике, редакция «Ленты.ру» удалила с сайта материалы с заявлениями и упоминаниями профессиональной деятельности Слуцкого, за исключением публикаций, которые имеют прямое отношение к обвинениям в домогательствах.

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