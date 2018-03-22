«Лента.ру» поддержала бойкот депутата Слуцкого

В знак солидарности с журналистками, заявившими о домогательствах в Госдуме, а также из-за отсутствия должной реакции со стороны думской комиссии по этике, редакция «Ленты.ру» удаляет с сайта материалы с заявлениями и упоминаниями председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

Кроме того, наша редакция не будет публиковать новости, связанные с профессиональной деятельностью депутата Слуцкого. Исключение мы сделаем лишь для публикаций, которые имеют прямое отношение к обвинениям Слуцкого в домогательствах.

В феврале корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, продюсер «Дождя» Дарья Жук и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе рассказали о домогательствах со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Двое из них обратились в комиссию по этике. Заседание прошло в закрытом режиме в минувшую среду. По его результатам, комиссия не нашла «поведенческих нарушений» у главы комитета по международным делам.

Парламентарии не стали рассматривать аудиозапись разговоров Слуцкого с одной из заявительниц и рекомендовали журналисткам обращаться в правоохранительные органы.

Сам Леонид Слуцкий отвергает обвинения в свой адрес. 8 марта он опубликовал в Facebook пост, где попросил «прощения у тех, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания». Однако по словам одного из участников заседания комиссии по этике, как передает «Коммерсантъ», Слуцкий подчеркнул, что его слова не относятся к претензиям журналисток.

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