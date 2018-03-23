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Прославившийся унижением «лейтенантика» депутат назвал журналистов слугами

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Фатих Сибагатуллин

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Фатих Сибагатуллин, комментируя бойкот СМИ в отношении обвиненного журналистками в домогательствах Леонида Слуцкого, назвал журналистов слугами. Его комментарий приводит портал «Реальное время».

«Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. Володин сказал им: "Если не нравится, пусть освещают в другом месте". Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать. Я много прожил и много видел женщин. А тех журналисток не видел и видеть не хочу», — заключил 67-летний парламентарий из Татарстана.

Сибагатуллин прославился другим резонансным высказыванием в октябре 2017 года. На совещании депутатов в Казани разразился бранью в адрес сотрудников ГАИ. Лейтенант ГИБДД остановил его автомобиль для досмотра, что народному избраннику крайне не понравилось.

«Написано "Госдума" (в удостоверении — прим. «Ленты.ру»), а он ничего не признает — маленький лейтенантик, вот такой шпингалет остановил, заставляет открыть багажник, я, говорит, никого не боюсь, в рот смотрит. Водитель, мой помощник, по своей наивности пошел открывать багажник. Я говорю: "Зачем открываешь? Это же мое личное имущество!"» — возмутился Сибагатуллин.

Ряд российских СМИ объявил бойкот Госдумы и депутата Слуцкого после того, как думская комиссия по этике оправдала поведение депутата от ЛДПР в отношении журналисток, заявивших о приставаниях c его стороны. Бойкот в том или ином виде поддержали РБК, «Коммерсантъ», «Ведомости», «Эхо Москвы», RTVI, «Дождь», «Новая газета», «Медиазона», Republic, Znak.com, «Секрет фирмы», «Говорит Москва», «Право.ru», The Village, «Бумага», «Такие дела», Medialeaks, «Спецназ России» и другие СМИ. «Лента.ру» также к ним присоединилась.

В феврале корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, продюсер «Дождя» Дарья Жук и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе рассказали о домогательствах Слуцкого. У Рустамовой сохранилась аудиозапись приставаний чиновника, который, игнорируя отпор, предлагал ей стать любовницей, называл «зайчуткой» и, по словам журналистки, трогал за лобок. Слуцкий обвинения отрицает, называя их «низкопробной провокацией».

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Предыстория: «Лента.ру» поддержала бойкот депутата Слуцкого
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