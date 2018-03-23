Прославившийся унижением «лейтенантика» депутат назвал журналистов слугами

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Фатих Сибагатуллин, комментируя бойкот СМИ в отношении обвиненного журналистками в домогательствах Леонида Слуцкого, назвал журналистов слугами. Его комментарий приводит портал «Реальное время».

«Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. Володин сказал им: "Если не нравится, пусть освещают в другом месте". Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать. Я много прожил и много видел женщин. А тех журналисток не видел и видеть не хочу», — заключил 67-летний парламентарий из Татарстана.

Сибагатуллин прославился другим резонансным высказыванием в октябре 2017 года. На совещании депутатов в Казани разразился бранью в адрес сотрудников ГАИ. Лейтенант ГИБДД остановил его автомобиль для досмотра, что народному избраннику крайне не понравилось.

Материалы по теме «Сам вижу, доступна женщина или недоступна» Депутат Госдумы о лобках журналисток, похоти и домогательствах Слуцкого

«Написано "Госдума" (в удостоверении — прим. «Ленты.ру»), а он ничего не признает — маленький лейтенантик, вот такой шпингалет остановил, заставляет открыть багажник, я, говорит, никого не боюсь, в рот смотрит. Водитель, мой помощник, по своей наивности пошел открывать багажник. Я говорю: "Зачем открываешь? Это же мое личное имущество!"» — возмутился Сибагатуллин.

Ряд российских СМИ объявил бойкот Госдумы и депутата Слуцкого после того, как думская комиссия по этике оправдала поведение депутата от ЛДПР в отношении журналисток, заявивших о приставаниях c его стороны. Бойкот в том или ином виде поддержали РБК, «Коммерсантъ», «Ведомости», «Эхо Москвы», RTVI, «Дождь», «Новая газета», «Медиазона», Republic, Znak.com, «Секрет фирмы», «Говорит Москва», «Право.ru», The Village, «Бумага», «Такие дела», Medialeaks, «Спецназ России» и другие СМИ. «Лента.ру» также к ним присоединилась.

В феврале корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, продюсер «Дождя» Дарья Жук и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе рассказали о домогательствах Слуцкого. У Рустамовой сохранилась аудиозапись приставаний чиновника, который, игнорируя отпор, предлагал ей стать любовницей, называл «зайчуткой» и, по словам журналистки, трогал за лобок. Слуцкий обвинения отрицает, называя их «низкопробной провокацией».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!