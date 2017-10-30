Депутат Госдумы пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» ГАИ

Депутат Государственной думы Фатих Сибагатуллин (фракция «Единая Россия») пожаловался на инспекторов ГИБДД, которые не признают авторитета народных избранников. Бранью в адрес сотрудников ГАИ он разразился на совещании депутатов по вопросам реализации федеральных целевых программ в Казани, сообщает «Реальное время».

Сибагатуллин возмутился, что недавно его автомобиль остановил для досмотра лейтенант ГИБДД.

«Написано "Госдума", а он ничего не признает — маленький лейтенантик, вот такой шпингалет остановил, заставляет открыть багажник, я говорит, никого не боюсь, в рот смотрит. Водитель, мой помощник, по своей наивности пошел открывать багажник. Я говорю: "Зачем открываешь? Это же мое личное имущество!"» — сообщил Сибагатуллин.

Он напомнил, что при предыдущем начальнике управления ГИБДД МВД по республике Татарстан Рифкате Минниханове «такого не было». Председатель регионального Госсовета Фарид Мухаметшин заметил, что, скорее всего, этот случай единичен, и пообещал «передать» возмущение депутата, не пояснив, кому.

Ранее в Ставрополе водителя городского автобуса Евгения Кусакина заставили ответить за проехавшего на красный свет и протаранившего его ПАЗ депутата краевой Думы Илью Дроздова. Двоих пассажиров автобуса увезли с травмами в больницу. Кусакина, не нарушавшего правил дорожного движения и потерявшего единственный источник дохода, принудили к выплатам компенсаций по 10 тысяч рублей.