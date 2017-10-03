Сбившему трех человек якутскому депутату смягчили меру пресечения

Верховный суд Якутии изменил меру пресечения депутату Госсобрания (Ил Тумэн) республики Николаю Румянцеву, который на автомобиле в нетрезвом состоянии сбил трех человек, с домашнего ареста на освобождение под залог. Об этом сообщает портал «В Якутии.ру».

По данным издания, суд принял во внимание тот факт, что об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, не связанной с арестом, ходатайствовала защита потерпевших.

Свои доводы адвокат потерпевших обосновал тем, что Румянцев оказывает материальную помощь детям погибшего в ДТП пешехода, а также двум другим пострадавшим в аварии — он оплачивает их лечение.

Сумма залога составила 1,5 миллиона рублей. После его внесения Румянцев будет находиться на свободе при условии, что он обязуется являться на допросы и иные следственные мероприятия, а также не покидать пределы города.

Авария с участием местного депутата произошла 7 сентября в районе села Сырдах города Якутска. 56-летний парламентарий на внедорожнике Nissan Patrol наехал на трех пешеходов, переходивших трассу в неустановленном месте. Один мужчина умер на месте до прибытия медиков, двое других госпитализированы с травмами и ушибами.

Тогда в полиции рассказали, что нетрезвый депутат пытался объяснить произошедшее отсутствием уличного освещения и сильным дождем.

Сразу после инцидента Румянцев подал в парламент республики заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии Госсобрания — ориентировочно в октябре.

Расследованием занимается следователь по особо важным делам следственного отдела по Якутску. Дело возбуждено по части 4 статьи 264 УК («Нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).