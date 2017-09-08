Пьяный якутский депутат на внедорожнике сбил трех пешеходов

Депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Николай Румянцев сбил трех человек. Один мужчина умер на месте до прибытия медиков, двое других отправлены в больницы с травмами и ушибами. Парламентарий был нетрезв в момент ДТП, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Личность водителя установило агентство РИА Новости, ее подтвердили в пресс-службе Ил Тумэна.

Авария произошла около 02:00 мск 8 сентября на 23-м километре шоссе Якутск — Намцы. 56-летний депутат на внедорожнике Nissan Patrol наехал на трех пешеходов, переходивших трассу в неустановленном месте.

В полиции рассказали, что нетрезвый депутат пытался объяснить произошедшее отсутствием уличного освещения и сильным дождем.

На место происшествия прибыли также представители республиканского Следственного комитета. Дело передано им.