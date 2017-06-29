Нетрезвый задержанный спровоцировал ДТП с полицейской машиной в Кузбассе

В Кузбасе начата доследственная проверка ДТП с полицейским автомобилем, которое специально спровоцировал нетрезвый задержанный мужчина. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Кемеровской области.

Мужчину везли в отделение. В пути он ругался с полицейским и пытался схватить его за погоны. Страж порядка заковал хулигана в наручники.

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Несмотря на скованные руки, задержанный сумел схватиться за руль и повернуть его в сторону. В результате автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Газель». Очевидцы вызвали медиков и сотрудников ГИБДД. Никто из участников аварии не получил серьезных травм.

17 января в Ростове-на-Дону пьяный священнослужитель спровоцировал ДТП с участием девяти машин. Находясь за рулем Mitsubishi АSX он допустил столкновение с ехавшим в попутном направлении ВАЗ-21099. После этого автомобили врезались в семь припаркованных машин.