Пьяный священник протаранил восемь машин в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону пьяный священнослужитель спровоцировал ДТП с участием девяти машин, сообщает Rostov.ru.

В ночь на 17 января в Халтуринском переулке 25-летний священнослужитель на Mitsubishi АSX допустил столкновение с ехавшим в попутном направлении ВАЗ-21099. После этого автомобили врезались в семь припаркованных машин, сообщили в региональном главке МВД. «Установлено, что водитель Mitsubishi управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — добавили в полиции.

В результате ДТП пострадали два человека— женщина и восьмилетний мальчик. Они были доставлены в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

По информации издания Donday.ru, виновником аварии оказался штатный иерей храма Великомученика Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону Димитрий Кивилиди. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий своим указом запретил его в служении. «Решение его дальнейшей судьбы будет передано на рассмотрение церковного суда», — отметили в пресс-службе митрополии.

В декабре 2015 года в Минеральных Водах священнослужитель на Toyota врезался на перекрестке в полицейский УАЗ, перевозивший в СИЗО арестованных. В результате ДТП пострадали два сотрудника регионального линейного управления транспортной полиции, а также двое арестованных, которых конвоировали в следственный изолятор.