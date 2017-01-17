Устроивший массовое ДТП выпивший священник пожаловался на потерю памяти

Ростовский священнослужитель Димитрий Кивилиди, предположительно, ставший виновником ДТП с участием девяти машин, пожаловался на потерю памяти. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник.

Иерей храма Великомученика Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону Кивилиди заявил, что не помнит деталей аварии. Отмечается, что мужчина пришел в себя только в больнице. В настоящее время он находится на амбулаторном лечении дома. Также Кивилиди пожаловался на сильные боли.

Ранее стало известно, что в ночь на 17 января в центре города 25-летний пьяный священнослужитель на Mitsubishi АSX допустил столкновение с ехавшим в попутном направлении ВАЗ-21099. После этого автомобили врезались в семь припаркованных машин.

В результате ДТП пострадали два человека — женщина и восьмилетний мальчик. Они были доставлены в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий своим указом запретил Кивилиди в служении. «Решение его дальнейшей судьбы будет передано на рассмотрение церковного суда», — отметили в пресс-службе митрополии.