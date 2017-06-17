Задавили и оболгали

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Что скрывается за громкой историей о «пьяном» мальчике, насмерть сбитом в Балашихе

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Обнародованные на текущей неделе подробности расследования преступления, оборвавшего жизнь ребенка, обернулись позором для института отечественной судебной медицины и правоохранителей. Исследование по делу насмерть сбившей мальчика в Подмосковье водительницы заключило, что пострадавший шестилетний Алеша Ш. в момент трагедии... был пьян. Концентрация этилового спирта в крови мальчика на момент аварии якобы составляла 2,7 промилле. В подробностях шокирующей истории разбиралась «Лента.ру».

Дело задним числом

Трагическое ДТП, ставшее самой обсуждаемой темой недели, произошло 23 апреля возле дома №39 в микрорайоне Павлино (городской округ Балашиха). 31-летняя местная жительница Ольга Алисова за рулем автомобиля Hyundai Solaris, как считает следствие, нарушила правила дорожного движения и сбила ребенка, выходившего с детской площадки в направлении своего подъезда. В результате аварии мальчик скончался на месте от полученных травм: машина протащила его по асфальту около десяти метров и, как утверждают местные жители, остановилась только после истошных криков очевидцев.

Разбирательство затянулось. Заключение от судмедэкспертов родители погибшего мальчика получили лишь в середине июня. Содержащаяся в нем информация близких обескуражила: в крови ребенка нашли этиловый спирт, причем в очень серьезной концентрации — примерно 2,7 промилле. Для понимания цифр: взрослому крепкому непьющему и физически здоровому мужчине нужно одним махом или в течение короткого промежутка времени выпить 250-300 миллилитров 40-градусного алкоголя, пишет kp.ru. Для шестилетнего ребенка доза, которая даст 2,7 промилле в крови, — это 50-75, максимум 100 миллилитров водки или другого крепкого спиртного.

Но если шестилетний ребенок выпьет залпом две рюмки водки — он вряд ли будет выбегать на проезжую часть и бегать вообще. Близкие Алеши Ш., получив абсурдное заключение судмедэкспертов, начали бить во все колокола. Только один из постов о балашихинском ДТП, размещенных в соцсети «ВКонтакте», за сутки собрал около 200 тысяч просмотров. После того как загадочные детали следствия стали бурно обсуждать в обществе, правоохранительные органы вынуждены были начать разбор полетов.

Дело о ДТП, в котором погиб Алеша Ш., как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе подмосковного управления МВД, было возбуждено сразу после доследственной проверки. А предполагаемой виновнице ДТП (по данным СМИ, ее зовут Ольга Алисова) предъявлено обвинение по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По словам представителя подмосковного главка МВД, обвиняемая находится под подпиской о невыезде, поскольку у нее на иждивении несовершеннолетние дети.

«Все необходимые экспертизы проведены, судебные медики действительно обнаружили в организме погибшего высокую концентрацию этилового спирта. Но для расследования это значения не имеет, так как независимо от состояния потерпевшего правила дорожного движения были нарушены водителем автомобиля», — уточнила представитель полиции Московской области.

Нужна ли эксгумация?

Чтобы ответить на многочисленные вопросы, которые вызвало скандальное заключение судмедэкспертов, полиция Подмосковья готова эксгумировать тело погибшего мальчика. Целесообразно ли это — большой вопрос. У этилового спирта есть определенное время распада, а значит, даже если допустить, что он каким-то образом оказался в организме ребенка, есть шанс, что специалистам будет весьма затруднительно найти следы этого вещества.

Вечером в четверг, 15 июня, в Следственном комитете России (СКР) «Ленте.ру» сообщили, что ведомство намерено забрать у полиции расследование уголовного дела о ДТП, в котором погиб Алеша Ш., из-за той самой злополучной экспертизы.

«Семья погибшего требует провести повторную экспертизу, утверждает, что на свидетелей в ходе расследования уголовного дела оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около месяца. Часть доказательств при этом была уничтожена. Главное следственное управление СКР по Московской области в случае передачи дела из органов полиции проверит все факты, изложенные в СМИ, и проведет повторную экспертизу с целью установления всех обстоятельств случившегося», — заявила представитель СКР.

Однако, по словам источника в правоохранительных органах, подобная активизация следствия пусть и оправдана, но вряд ли своевременна. В настоящее время расследование уголовного дела о смертельном ДТП в Балашихе практически завершено, оно готово к передаче в суд.

«В деле есть все необходимые доказательства, более того — обвиняемая полностью признала свою вину. Все необходимые следственные действия выполнены, и передача дела для расследования в другой орган значительно — на несколько месяцев — задержит правосудие», — считает источник. При этом он отметил, что состояние погибшего ребенка не имеет принципиального значения для расследования, поскольку факт нарушения ПДД водителем автомобиля полностью доказан. Конечно, это не отменяет вопросов о качестве проведенной судебно-медицинской экспертизы, но их, по мнению источника, можно решить вне рамок расследования резонансного ДТП.

Позже стало известно, что дело об аварии все же останется в полиции. Прокуратура Московской области внесла представление начальнику регионального управления МВД, в котором поставила вопрос об изъятии дела из производства следственного управления МВД России «Балашихинское» и передаче в специализированное подразделение по расследованию ДТП регионального управления полиции.

Истина где-то рядом

Итоги судебно-медицинской экспертизы, похоже, удивили даже предполагаемую виновницу ДТП. Видео с комментарием Ольги Алисовой появилось в паблике Mash соцсети «ВКонтакте»: «Я была у следователя, все видела. Я не верю, что он [ребенок] был пьян. Но не я делала экспертизу! Ко мне какие вопросы? Перед папой [погибшего] я уже извинялась».

Родственник Алисовой в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что ей угрожали и обвиняли в том, что она влияла на расследование ДТП: «Ольге поступают прямые угрозы — облить кислотой и прочее, прочее. Факты все пережаренные — мол, жена главы ОПГ начинает откупаться-отмазываться. Это все вранье — есть неоспоримые факты».

Между тем «Ленте.ру» удалось пообщаться с одним из очевидцев трагедии, который рассказал, как развивались события в тот роковой день.

«Я услышал скрежет колес — как будто машина ехала на большой скорости, потом — крики. Вышел на балкон, увидел автомобиль, кровь на асфальте, детский велосипед, на котором был мальчик. Оказавшиеся поблизости люди пытались как могли помочь дедушке, который был с ребенком. Женщина, находившаяся за рулем, вышла из машины; очевидцы стали очень эмоционально высказываться в ее сторону. Потом на подмогу водителю подъехали неизвестные, но они не предпринимали никаких активных действий. Что касается экстренных служб — первыми на место смертельного ДТП явились сотрудники ДПС», — рассказал наш собеседник.

Если мальчик во время наезда действительно был на велосипеде — это делает и без того маловероятную версию с его гипотетическим опьянением абсолютно абсурдной: ведь езда на двухколесном транспорте требует хорошей координации, которая напрочь отсутствует при воздействии алкоголя.

По словам источника, знакомого с ситуацией, отец погибшего Алеши Ш. — сотрудник Росгвардии, в прошлом военный. Семья погибшего мальчика считалась уважаемой и благополучной. У родителей есть еще один ребенок — восьмилетний сын, возможно, именно это сыграло свою роль в загадочной истории с алкоголем в крови шестилетней жертвы ДТП.

«Сами понимаете, алкоголь в крови маленького ребенка — это лишение родительских прав. А пережившей потерю ребенка семье есть что терять — у них ведь еще один малолетний сын... Кстати, насколько мне известно, муж виновницы ДТП сейчас отбывает десятилетний срок в местах лишения свободы. По слухам, он был связан с местным криминалитетом. Вскоре должен выйти на свободу», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Между тем отец погибшего мальчика, Роман Ш., писал в соцсетях о том, что с расследованием дела о гибели его сына не все в порядке. Вот выдержка из его поста, опубликованного «ВКонтакте» еще 24 мая (авторская орфография сохранена):

«У меня есть серьезные основания думать, что товарищи, которые должны защищать мои интересы, предпринимают попытки спустить дело на тормозах. А в соцсетях активно обсуждается попытка переложить вину на нас. Все это дает мне основание думать, что дело пытаются переквалифицировать в несчастный случай по вине потерпевших. Не говорю о доказательствах, которые были, а теперь их нет (исчезновение видеокамер, испарения видеозаписи с сервера системы "Безопасный город", отсутствие фото с протоколов, переделка протокола места происшествия, неисполнение законных требований по удовлетворению моих ходатайств) (...) Но я даю слово офицера, что вина не останется без наказания».

За экспертизу ответят

Сказать, что тем, кто расследовал дело о гибели Алеши Ш., сейчас не позавидуешь, — значит не сказать ничего. В ночь с четверга на пятницу, 16 июня, официальный представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова сообщила, что в региональном управлении ведомства начата служебная проверка:
«В отношении следователя МУ МВД России "Балашихинское" назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут тщательно, объективно и всесторонне изучены материалы уголовного дела и принято решение в соответствии с действующим законодательством».

Видео: РенТВ

Она уточнила, что после проверки материалов уголовного дела назначены дополнительные судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы, которые должны дать ответ, совпадают ли биологические материалы, которые были переданы сразу после ДТП на исследования судмедэкспертам, с биологическим материалом, изъятым с днища кузова автомобиля и чехла заднего сидения.

А днем 16 июня СКР возбудил уголовное дело по факту выдачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении мальчика, погибшего в результате ДТП в Балашихе. Расследование ведется по статье 293 УК РФ «Халатность». Экспертов, которые обнаружили в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя, начали допрашивать. Это дает надежду на то, что уже в ближайшее время станет известно, как на самом деле проводилась скандальная экспертиза.

Алексей Стейнерт

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