Полиция эксгумирует тело сбитого в Подмосковье ребенка для анализа на опьянение

Полиция Подмосковья готовится к эксгумации тела шестилетнего мальчика, погибшего в результате наезда иномарки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

О решении правоохранительных органов стало известно после того, как в паблике Mash соцсети «ВКонтакте» был размещен пост, посвященный расследованию дела о ДТП. За рулем автомобиля находилась 31-летняя жительница Балашихи. Авторы публикации, в частности, обнародовали фрагмент заключения судебно-медицинской экспертизы якобы с указанием концентрации в крови ребенка этилового спирта — примерно 2,7 промилле. Это говорит о состоянии сильного алкогольного опьянения жертвы.

В региональном МВД сообщили, что женщине, сбившей мальчика, предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» (статья 264 УК РФ).

«Уголовное дело было возбуждено сразу после окончания доследственнной проверки, как того требует закон. Все необходимые экспертизы проведены, причем действительно судебные медики обнаружили в организме погибшего высокую концентрацию этилового спирта. Но для расследования это значения не имеет, так как независимо от состояния потерпевшего правила дорожного движения были нарушены водителем автомобиля», — уточнила представитель подмосковного главка МВД

Она пояснила, что подписка о невыезде в отношении женщины избрана в соответствии с законом: у нее на иждивении есть несовершеннолетние дети.

23 апреля возле дома №39 в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха 31-летняя местная жительница, управляя автомобилем Hunday Solaris, нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика. Он скончался на месте происшествия от полученных травм.