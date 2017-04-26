При столкновении грузовиков в Подмосковье погиб человек

В Рузском районе Московской области на 92-м километре трассы М-1 «Беларусь» столкнулись четыре грузовика, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

В результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал. Инцидент произошел в ночь на среду, 26 апреля.

В то же время, по данным РЕН ТВ, участниками столкновения были две фуры. Водитель одного грузовика менял колеса, когда в него въехал другой автомобиль, после чего произошел разлив топлива.

В настоящее время устанавливаются причины аварии.

В январе на шоссе в Ставропольском крае столкнулись автозак, фура и легковая машина. Все три водителя и шесть пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести были госпитализированы .