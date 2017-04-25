В Иркутске водитель насмерть сбил десятилетнюю девочку на обочине

В Иркутске водитель на автомобиле Toyota сбил стоявших на обочине женщину и ее 10-летнюю дочь. Об этом РЕН ТВ сообщили в региональном главке МВД.

Девочка от полученных травм скончалась на месте аварии, ее мать госпитализировали.

Инцидент произошел на улице Кирова. Водитель автомобиля бросил машину и скрылся с места происшествия.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Полиция ищет виновника ДТП.

22 апреля в Сочи таксист сбил троих подростков в возрасте от 10 до 12 лет, стоявших на разделительной полосе посреди дороги. По предварительным данным, водитель автомобиля KIA Rio не справился с управлением. Пострадавших доставили в детскую больницу. Один из мальчиков позднее скончался.

Днем ранее сообщалось о том, как грузовик раздавил коляску-велосипед с двухлетним ребенком, когда его отец отошел в бар. Мальчик скончался на месте.