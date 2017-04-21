Грузовик в Ижевске раздавил оставленную ушедшим в бар отцом коляску с ребенком

В Ижевске грузовик сбил коляску-велосипед с двухлетним ребенком, когда его отец отошел в бар. Мальчик скончался на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Удмуртской Республике.

По данным сотрудников правоохранительных органов, водитель грузового автомобиля «ГАЗ» «осуществлял погрузочно-разгрузочные работы возле торговой точки» в то время, как житель города оставил коляску с ребенком на тротуаре перед машиной, а сам пошел в бар.

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«После завершения работ автомобиль начал движение и совершил наезд на коляску. В результате наезда ребенок получил смертельные травмы», — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В октябре прошлого года грузовой автомобиль в Москве сбил женщину с двумя детьми, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

