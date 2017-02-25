Грузовик ВСУ насмерть сбил 60-летнюю женщину в Донецкой области

В контролируемой Киевом части Донецкой области военный грузовик ЗИЛ-131 сбил местную жительницу. В результате она погибла, сообщает в Facebook пресс-центр силовой операции в Донбассе.

Инцидент произошел утром 25 февраля в районе села Старогнатовка Волновахского района.

«С целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия назначено расследование», — отмечается в посте.

Как пишет «ОстроВ», по информации отдела обеспечения безопасности дорожного движения, «26-летний водитель автомобиля ЗИЛ не убедился в безопасности во время движения задним ходом и совершил наезд на 60-летнюю женщину».

В ноябре 2016 года в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявляли, что нетрезвые украинские военнослужащие угнали танк из места расположения роты и отправились на нем в магазин в селе Заря (контролируется Киевом) около Мариуполя. В центре населенного пункта они наехали на гражданский автомобиль. Находившиеся в нем три человека скончались на месте.

В марте 2015-го в Константиновке (Донецкая область) бронетранспортер украинских военных сбил на улице женщину с двумя детьми. Один ребенок погиб. Установлено, что военнослужащий, управлявший БТР, был пьян.

ЗИЛ-131 — грузовой автомобиль повышенной проходимости Московского автозавода имени Лихачева. Значительная часть этих машин производилась для Советской армии.