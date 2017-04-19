В Махачкале джип сбил пешехода и врезался в маршрутку

В Махачкале бронированный автомобиль Toyota Land Cruiser сбил пешехода, а затем врезался в маршрутное такси. Мужчина, попавший под колеса внедорожника, погиб до приезда скорой помощи. Еще 10 человек получили травмы. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает телеканал «360».

В правоохранительных органах республики подчеркнули, что водитель не остановился после того, как совершил наезд на пешехода. Он допустил столкновение с маршруткой, скрываясь с места происшествия, пишет «Дагестанская правда».

По информации издания, пострадали пять-шесть пассажиров микроавтобуса. Полиция ведет розыск Toyota.

В феврале этого года в Новой Москве произошло столкновение автомобиля Audi и маршрутного такси. Легковушка врезалась в микроавтобус, когда он притормозил перед пробкой. Пострадали три человека, передает сетевое издание m24.ru.

