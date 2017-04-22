Сочинский таксист сбил трех детей

В Сочи таксист сбил трех подростков в возрасте от 10 до 12 лет. Об этом телеканалу «Вести. Сочи» сообщили в краевом главке МВД.

ДТП произошло днем 22 апреля на улице Фабрициуса. По предварительным данным, водитель автомобиля KIA Rio не справился с управлением.

Как уточняет издание «Блокнот Краснодар», машина вылетела на встречную полосу, сбив детей, стоявших на разделительной полосе посреди дороги. Проводится проверка.

Пострадавших доставили в детскую больницу. Двое детей находятся в тяжелом состоянии. У одного из них, предположительно, открытая черепно-мозговая травма.

В ноябре 2016 года на востоке Москвы таксист сбил 13 человек. Виновник ДТП объяснил, что находился больше суток за рулем и уснул на дороге, из-за чего его автомобиль Skoda столкнулся c другой машиной и заехал на трамвайную остановку.