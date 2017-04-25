Водитель Mercedes выстрелил в голову другому после ДТП в Москве

В центре Москвы водитель Mercedes выстрелил в голову другому автомобилисту после ДТП. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия. Для его поимки в городе введен план «Перехват», сообщил «Интерфаксу» во вторник, 25 апреля, информированный источник.

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили эти сведения и заявили, что пострадавший выжил, угрозы его жизни нет.

Авария произошла на Бутырском Валу. По предварительным данным полиции, после ДТП «один из водителей ранил другого, предположительно, из травматического оружия и скрылся».

Как уточнил источник в правоохранительных органах РИА Новости, стрелявший посчитал, что в аварии виноват его оппонент.

Очевидец рассказала Rambler News Service подробности случившегося: «На Бутырском Валу у дома №5 автомобиль Mazda вылетел на тротуар, уходя от погони двух автомобилей, водитель попытался скрыться в ближайшем кафе. Они за ним погнались, начали стрелять». В итоге водитель Mazda был ранен, к нему приехала скорая.