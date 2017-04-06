В Астрахани неизвестные ранили троих сотрудников Росгвардии

В Астрахани в ночь на четверг, 6 апреля, совершено вооруженное нападение на сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу регионального управления МВД.

По предварительным данным, нападавших было трое, они открыли стрельбу из салона автомобиля, после чего скрылись. «В рамках оперативно-розыскных мероприятий по поиску обвиняемых в убийстве двух полицейских в Астрахани были выставлены заградительные посты, на одном из таких постов в Ленинском районе города были ранены трое бойцов Росгвардии», — рассказали РИА Новости в региональном управлении ведомства.

Пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Один из злоумышленников убит.

Изначально сообщалось о двух пострадавших росгвардейцев.

4 апреля у магазина «Магистраль» на Автозаправочной улице в Ленинском районе Астрахани неизвестные застрелили двоих полицейских, приехавших на оформление ДТП, а затем скрылись. По словам очевидцев, при этом преступники забрали табельное оружие жертв.

Четверо подозреваемых объявлены в международный и федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по трем статьям.

В ночь на 24 марта в Чечне группа вооруженных террористов попыталась проникнуть на территорию городка воинской части Национальной гвардии. В результате завязавшегося боя ликвидированы шесть боевиков, погибли шесть росгвардейцев, еще трое военных были ранены. По данному факту было возбуждено дело по четырем статьям УК РФ.