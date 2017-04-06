По факту нападения на сотрудников Росгвардии в Астрахани возбуждено дело

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Астрахани, в результате которого пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления Андрей Хегай.

Расследование ведется по трем статьям — 317, 226 и 222 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Хищение оружия», «Незаконное хранение оружия и боеприпасов»).

«Машина преступников, которые сегодня ночью совершили нападение на сотрудников Росгвардии, найдена брошенной. Это Renault Logan. Также опознан убитый бандит — это Рамзан Кукулаев», — уточнил источник в правоохранительных органах. Уроженец Астраханской области был объявлен в розыск по подозрению в причастности к нападению на патруль полиции 4 апреля.

Нападение на росгвардейцев было совершено в ночь на четверг, 6 апреля, в Ленинском районе города. По предварительным данным, злоумышленников было трое, они открыли стрельбу из салона автомобиля, после чего скрылись. Пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Один из нападавших был убит.

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4 апреля у магазина «Магистраль» в Ленинском районе Астрахани неизвестные застрелили двоих полицейских, которые прибыли на оформление ДТП. Злоумышленники, которые находились в белой «Газели», с места преступления скрылись. По словам очевидцев, при этом преступники забрали табельное оружие жертв.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по трем статьям. Четверо подозреваемых — уроженцы Астраханской области Рамзан Кукулаев и Нурбол Саспанов (ранее судим за разбойное нападение), уроженец Чеченской Республики Рамзан Султанмурадов и уроженец Республики Дагестан Ильяс Магомедов — были объявлены в международный и федеральный розыск.