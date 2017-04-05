Обвиняемых в убийстве астраханских полицейских объявили в международный розыск

Обвиняемые в убийстве двух астраханских полицейских объявлены в федеральный и международный розыск. Об этом

в среду, 5 апреля, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

В розыск объявлены уроженцы Астраханской области Рамзан Кукулаев и Нурбол Саспанов (ранее судим за разбойное нападение), уроженец Чеченской Республики Рамзан Султанмурадов и уроженец Республики Дагестан Ильяс Магомедов.

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Все четверо обвиняются в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении оружия и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Следователь направил в суд ходатайства о заочном избрании в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее МВД пообещало выплатить один миллион рублей за любую информацию, которая будет способствовать задержанию подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани.

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В ночь на 4 апреля в Ленинском районе Астрахани наряд ДПС приехал по вызову на место ДТП. Во время оформления аварии вооруженные мужчины из белой «Газели» расстреляли в упор двух инспекторов и забрали у них табельное оружие.