МВД заявило о поимке первых подозреваемых в расстреле астраханских полицейских

В МВД России заявили о задержании двух подозреваемых в убийстве полицейских минувшей ночью в Астрахани. Слова официального представителя ведомства Ирины Волк приводятся на сайте министерства.

В то же время в Следственном комитете, а также в его региональном управлении «Ленте.ру» эту информацию не подтверждают.

Ранее источники уже сообщали о поимке предполагаемых преступников, однако за этими сведениями последовало опровержение.

В ночь на вторник, 4 апреля, в Ленинском районе Астрахани неизвестные, находившиеся в микроавтобусе «Газель», спровоцировали ДТП. На место был направлен наряд ДПС. Во время оформления аварии люди из «Газели» расстреляли инспекторов и скрылись. Двое сотрудников ГИБДД скончались до приезда скорой. По информации регионального управления Следственного комитета, преступники забрали их табельное оружие.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК — 317, 226 и 222 — о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении и незаконном хранении оружия. В розыск объявлены, по разным данным, семь или восемь человек — от 1979 до 1996 года рождения.

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин заявил, что нападение совершила группа радикальных исламистов-ваххабитов.