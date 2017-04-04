СКР установил личности напавших на полицейских в Астрахани

Личности семерых подозреваемых в убийстве двух полицейских в Астрахани установлены, они объявлены в розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР) во вторник, 4 апреля.

В совершении преступления подозревается Нурбол Саспанов, родившийся в поселке Степной Красноярского района Астраханской области в 1990-м. Его предполагаемые пособники: Альибек Гизатов 1990 года рождения, Закир Тажиков 1992 года рождения, Рамазан Кукулаев 1996 года рождения, Кадырбай Маймашев 1979 года рождения, Ильяс Магомедов 1990 года рождения и Ахмед Магомедов 1986 года рождения.

Автомобиль «Газель», на котором подозреваемые скрылись с места преступления, обнаружен в районе села Три Протока, сообщили в СКР. Машина с вмятиной на левой водительской двери несла номера региона 05 (Дагестан).

Следствием установлено, что 4 апреля 2017 года примерно в 00:27 у магазина «Магистраль» по улице Автозаправочная в Ленинском районе Астрахани неизвестные напали на наряд ДПС из двух инспекторов. Застрелив полицейских, нападавшие забрали у них табельное оружие и скрылись.