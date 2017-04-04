В Астраханской области задержали одного из подозреваемых в убийстве полицейских

В районе села Веселая Грива в Приволжском районе Астраханской области полиция задержала одного из подозреваемых, совершивших ночью нападение на сотрудников ДПС, а также обнаружила автомобиль «Газель», принадлежащий предполагаемым преступникам. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил источник агентства новостей «Астрахань 24».

Официальной информации по данному факту пока не поступало.

Ранее губернатор Астраханской области Александр Жилкин заявил о том, что группа радикальных исламистов-ваххабитов причастна к убийству полицейских в Астрахани.

В ночь на 4 апреля в Ленинском районе Астрахани неизвестные в микроавтобусе «Газель» спровоцировали ДТП с участием Nissan March и вызвали автопатруль. По предварительным данным полиции, во время оформления аварии находившиеся в «Газели» открыли огонь из огнестрельного оружия по инспекторам и скрылись. Двое сотрудников ГИБДД скончались до приезда скорой. По информации регионального управления Следственного комитета, преступники забрали их табельное оружие.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям — 317, 226 и 222 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Хищение оружия», «Незаконное хранение оружия и боеприпасов»). Сообщалось, что в розыск объявлены восемь человек.