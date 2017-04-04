В СКР опровергли задержание подозреваемых в убийстве астраханских полицейских

Поиск подозреваемых в убийстве двух полицейских в Астрахани продолжается, никто из них в настоящее время не задержан. Об этом во вторник, 4 апреля, старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай сообщил РИА Новости.

«Поиски продолжаются, никто пока никого не задерживал. Ряд СМИ дают непроверенную информацию», — отметил Хегай.

Ранее о задержании одного из подозреваемых в районе села Веселая Грива в Приволжском районе Астраханской области сообщил источник агентства новостей «Астрахань 24». В то же время собеседник «Интерфакс» в правоохранительных органах Приволжского федерального округа рассказал о четырех задержанных по подозрению в убийстве полицейских.

Материалы по теме Кровавый спирт Кто напал на экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в Новой Москве Кровная жесть Как следователи ловили убийц семьи полковника Гошта под Сызранью

По словам губернатора Астраханской области Александра Жилкина, к убийству полицейских в Астрахани причастна группа радикальных исламистов-ваххабитов.

В ночь на 4 апреля в Ленинском районе Астрахани неизвестные в микроавтобусе «Газель» спровоцировали ДТП с участием Nissan March и вызвали автопатруль. По сообщению полиции, во время оформления аварии находившиеся в «Газели» открыли огонь из огнестрельного оружия по инспекторам и скрылись.

Двое сотрудников ГИБДД скончались до приезда скорой. Как сообщает kp.ru, смертельные ранения получили старший лейтенант полиции Владимир Дьяконов и лейтенант полиции Дмитрий Школьников. По информации регионального управления Следственного комитета, преступники забрали их табельное оружие.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям — 317, 226 и 222 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Хищение оружия», «Незаконное хранение оружия и боеприпасов»). В розыск объявлены семь человек.