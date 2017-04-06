Установлена личность второго нападавшего на сотрудников Росгвардии в Астрахани

Правоохранители установили личность еще одного преступника, который участвовал в нападении на сотрудников Росгвардии в Астрахани. Об этом ТАСС в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

«По предварительным данным, это Нурбол Саспанов, который ранее был объявлен в международный розыск. Он причастен также к убийству полицейских 4 апреля», — уточнили в ведомстве. Росгвардейцы ранили мужчину ответным огнем. Ему удалось скрыться, однако впоследствии он был найден мертвым.

В настоящее время Ленинский район города, где было совершено нападение, полностью оцеплен, сообщает РИА Новости. «Проходит спецоперация, идет преследование нападавших… Потерь среди правоохранителей, осуществляющих спецоперацию, нет», — добавил источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что был опознан ликвидированный нападавший. Им оказался Рамзан Кукулаев, он также подозревается в причастности к нападению на патруль полиции в городе 4 апреля.

Нападение на росгвардейцев было совершено в ночь на 6 апреля. По предварительным данным, злоумышленники открыли стрельбу из автомобиля, после чего скрылись. Пострадавшие бойцы госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

4 апреля в Ленинском районе Астрахани неизвестные застрелили двоих полицейских, которые прибыли на оформление ДТП. Злоумышленники с места преступления скрылись. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по трем статьям. Четверо подозреваемых — уроженцы Астраханской области Рамзан Кукулаев и Нурбол Саспанов (ранее судим за разбойное нападение), уроженец Чеченской Республики Рамзан Султанмурадов и уроженец Республики Дагестан Ильяс Магомедов — были объявлены в международный и федеральный розыск.