Подозреваемые в нападении на сотрудников Росгвардии ликвидированы

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали четырех участников нападения на росгвардейцев в Астрахани. Об этом РИА Новости сообщил представитель областного управления ведомства. Все они находились в розыске по делу об убийстве полицейских 4 апреля.

«Один из подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани был ликвидирован при нападении на пост Росгвардии, второй погиб после ранения в спину, двое других были окружены и ликвидированы. Потерь среди бойцов Росгвардии нет», — отметил он.

Ранее были установлены личности двух преступников. По предварительным данным, в перестрелке погиб Рамзан Кукулаев, а смертельное ранение получил Нурбол Саспанов.

В ночь на 6 апреля группа злоумышленников открыла стрельбу на посту Росгвардии в Ленинском районе Астрахани. В результате пострадали три бойца, они были госпитализированы, один человек находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

4 апреля в Ленинском районе Астрахани неизвестные застрелили двоих полицейских, которые прибыли на оформление ДТП. Злоумышленники с места преступления скрылись. Четверо подозреваемых — уроженцы Астраханской области Рамзан Кукулаев и Нурбол Саспанов (ранее судим за разбойное нападение), уроженец Чеченской Республики Рамзан Султанмурадов и уроженец Республики Дагестан Ильяс Магомедов — были объявлены в международный и федеральный розыск. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по трем статьям.