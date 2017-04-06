СКР раскрыл подробности ликвидации убийц полицейских в Астрахани

Четверо разыскиваемых за убийство полицейских в Астрахани, совершенное 4 апреля, были заблокированы бойцами Росгвардии в промышленном здании и уничтожены в ходе перестрелки. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 6 апреля.

Минувшей ночью в одном из районов города наряд вневедомственной охраны Росгвардии остановил для проверки легковой автомобиль Renault, из которого по росгвардейцам неизвестными был открыт огонь из огнестрельного оружия. Один из нападавших был уничтожен ответным огнем. Ранения получили трое сотрудников.

Преступники попытались скрыться, на предложение сдаться они открыли огонь. В результате перестрелки силовики ликвидировали оставшихся троих обвиняемых.

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«По месту жительства всех обвиняемых проведены обыски, у одного из них — Кукулаева — изъята аудиозапись, в которой он высказывает экстремистские взгляды и призывает к совершению преступлений», — говорится в сообщении СК.

Установлено, что по Астрахани разыскиваемые передвигались на автомобиле, который им не принадлежит. Следствие разыскивает водителя машины, который, возможно, также стал жертвой обвиняемых.

В СК указали, что нападение на сотрудников ДПС 4 апреля было совершено «из-за устойчивой неприязни к представителям правоохранительных органов» и с целью завладеть табельным оружием для последующих убийств полицейских.

Ранее 6 апреля сообщалось, что обвиняемые в убийстве полицейских были ликвидированы при нападении на пост Росгвардии. Установлены личности двух преступников: Рамзан Кукулаев и Нурбол Саспанов.

4 апреля в Ленинском районе Астрахани неизвестные застрелили двоих полицейских, которые прибыли на оформление ДТП. Злоумышленники с места преступления скрылись. Четверо подозреваемых — уроженцы Астраханской области Рамзан Кукулаев и Нурбол Саспанов (ранее судим за разбойное нападение), уроженец Чеченской Республики Рамзан Султанмурадов и уроженец Республики Дагестан Ильяс Магомедов — были объявлены в международный и федеральный розыск.