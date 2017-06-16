Начата проверка в отношении следователя по делу о ДТП с пьяным ребенком

Подмосковный главк МВД начал служебную проверку в отношении следователя по получившему широкий общественный резонанс делу о ДТП с «пьяным» ребенком, заявила «Ленте.ру» в ночь на пятницу, 16 июня, Татьяна Петрова, официальный представитель ведомства.

«В отношении следователя МУ МВД России "Балашихинское" назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут тщательно, объективно и всесторонне изучены материалы уголовного дела и принято решение в соответствии с действующим законодательством», — заявила Петрова.

Она также уточнила, что после проверки материалов уголовного дела назначены дополнительные судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы. «Они должны дать ответ, совпадают ли биологические материалы, которые были переданы сразу после ДТП на исследования судебно-медицинским экспертам, с биологическим материалом, изъятым с днища кузова автомобиля и чехла заднего сидения», — сообщила Петрова.

23 апреля возле дома №39 в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха 31-летняя местная жительница, управляя автомобилем Hunday Solaris, нарушила правила дорожного движения и насмерть сбила шестилетнего мальчика.

Женщине было предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» (статья 264 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.