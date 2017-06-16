Родственники сообщили об угрозах сбившей шестилетнего ребенка в Балашихе

Ольге Алисовой, которая сбила насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, поступают угрозы. Женщину обещают облить кислотой якобы для того, чтобы она не влияла на расследование ДТП. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил ее родственник.

«Ольге поступают прямые угрозы — облить кислотой и прочее, прочее. Факты все пережаренные — мол, жена главы ОПГ начинает откупаться-отмазываться. Это все вранье — есть неоспоримые факты», — заявил мужчина, чье имя не называется.

По его словам, супруг виновницы ДТП находится в заключении, а она работает консультантом в салоне связи.

«Такие глупости — покупать свидетельства о том, что было пол-литра в ребенке — это бред, просто бред. Это перепроверяется на раз. Какая-то ерунда просто», — считает собеседник радиостанции. По его словам, женщина находится в шоковом состоянии.

ДТП в Балашихе, в ходе которого 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе дома насмерть сбила шестилетнего мальчика, произошло 23 апреля. По словам отца ребенка Романа Шимко, на следующий день после аварии записи с камер наружного наблюдения исчезли, а уголовное дело не возбуждалось в течение месяца.

В июне следователь вызвал отца мальчика и вручил заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что в крови его сына в момент аварии нашли 2,7 промилле алкоголя (это соответствует выпитой бутылке водки). Специалисты, в частности главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, раскритиковали подобные выводы.

Сомневаются в правильности выводов экспертизы и в прокуратуре Московской области. Как заявил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, ведомство потребовало передать расследование этого дела в ГСУ СКР по региону. Начальнику подмосковного главка МВД внесено представление. Ход дальнейшего расследования взят на контроль областным прокурором Алексеем Захаровым.

Ранее в пятницу, 16 июня, Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту выдачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении мальчика, погибшего в результате ДТП в Балашихе. Расследование ведется по статье 293 УК РФ «Халатность». Экспертов сейчас допрашивают, их действиям намерены дать правовую оценку.