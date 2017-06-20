Священнослужитель в Ярославской области спровоцировал ДТП с двумя погибшими

В Борисоглебском районе Ярославской области произошло ДТП, в котором погибли два человека, сообщается на сайте областного УМВД. Как сообщает издание НД29, виновником аварии стал северодвинский диакон Андрей Каторин.

Авария произошла вечером в воскресенье, 18 июня, на 76-м километре трассы Углич — Ростов. 38-летний Каторин на автомобиле Daewoo Nexia выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21074. Диакон скончался на месте, водитель ВАЗа умер уже в больнице.

Как сообщается на сайте Архангельской епархии, Каторин нес послушание в Никольском храме Северодвинска.

В ночь на 17 января в центре в Ростове-на-Дону 25-летний пьяный священнослужитель Димитрий Кивилиди на Mitsubishi АSX допустил столкновение с ехавшим в попутном направлении ВАЗ-21099. После этого автомобили врезались в семь припаркованных машин. В результате ДТП пострадали два человека — женщина и восьмилетний мальчик. Они были доставлены в больницу.