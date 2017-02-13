Сбившего коллегу священника из Владимира отстранили от служения

Священник РПЦ, сбивший на Toyota Land Cruiser во Владимире другого православного клирика, будет отстранен от служения до окончания расследования, сообщает в понедельник, 13 февраля, РИА Новости.
Оба священника служат во Владимирской епархии. Потерпевший — настоятель храма мученика Андрея Стратилата. По словам представителя епархии, протоиерея Евгения Липатова, он сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии, но врачи отмечают положительную динамику. «Все мы молимся Богу, чтобы Господь ему сохранил жизнь... Мы поддерживаем его супругу, которая очень переживает», — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел 11 февраля на нерегулируемом пешеходном переходе, на перекрестке улиц Горького и Гастелло во Владимире. Пострадавший находится в реанимации, полиция начала расследование. По предварительным данным, оба участника ДТП были трезвы.
17 января в Ростове-на-Дону пьяный священник РПЦ, штатный иерей храма Великомученика Георгия Победоносца Димитрий Кивилиди, спровоцировал ДТП с участием девяти машин. В результате столкновения пострадали два человека — женщина и восьмилетний мальчик.