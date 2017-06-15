Трое подростков на мотоцикле столкнулись с машиной ГИБДД в Подмосковье

В Подмосковье около села Никольское три пьяных подростка на мотоцикле столкнулись с автомобилем ГИБДД, в результате чего погиб 13-летний школьник. Об этом сообщается на сайте областного главка Следственного комитета.

ДТП произошло ночью 13 июня на автодороге Шихово — Шарапово — Кубинка. Подростки катались на мотоцикле без шлемов, защитной экипировки и световых огней. Их попытались остановить сотрудники ГИБДД, которые несколько раз по громкой связи призывали подростков прижаться к обочине и остановиться. Однако молодые люди продолжали набирать скорость. Через некоторое время произошло столкновение мотоцикла и автомашины ГИБДД.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть человека»)

В мае в Ульяновской области произошло ДТП игумен Флавиан (Юрий Лапухов) выехал на мотоцикле на встречную полосу и врезался в Renault Logan. Следовавший за ним байкер столкнулся с Honda. Оба скончались до приезда скорой помощи. На месте также погиб водитель Renault, а его пассажир получил травмы и обратился к медикам.