Пьяный подросток-автомобилист во Владивостоке разбил 11 машин

Во Владивостоке пьяный 16-летний подросток, севший за руль чужой машины, устроил массовое ДТП. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Серия аварий произошла на выезде со двора. Молодой человек, находившийся за рулем Toyota Crown, не справился с управлением и совершил восемь ДТП с припаркованными вдоль дороги машинами. В результате 11 автомобилей получили повреждения. Люди не пострадали.

Подростка направили на освидетельствование, которое показало наличие алкоголя в крови. Был составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами»).

Материалы по теме Псы с городских окраин Почему детдомовцы в Забайкалье живут по понятиям и не боятся тюрьмы

Полицейские установили, что автомобиль, за рулем которого был нарушитель, принадлежит местному жителю 1995 года рождения. Кем этот человек приходится подростку — не уточняется. Машина изъята и помещена на спецстоянку.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту происшествия. Ее материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, которая на их основании примет решение о мерах воздействия на нарушителя и его родителей. «Родителям также предстоит выплатить материальный ущерб, причиненный владельцам поврежденных автомашин», — говорится в сообщении.

В феврале 2016 года жительница Краснодара в процессе поиска места для парковки протаранила 17 автомобилей. Женщина отказалась от медицинского освидетельствования, однако очевидцы заявили, что она находилась в «абсолютно неадекватном состоянии».