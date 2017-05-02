Игумен-байкер Флавиан выехал на встречку и погиб в ДТП под Ульяновском

В Ульяновской области возле села Баратаевка произошло ДТП, спровоцированное двумя мотоциклистами, три человека погибли. Об этом сообщает региональное управление МВД России во вторник, 2 мая.

По информации полиции, вечером 1 мая местный житель 1970 года рождения, находившийся за рулем мотоцикла, при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в Renault Logan. Следовавший за ним байкер 1980 года рождения столкнулся с Honda. Оба скончались до приезда скорой помощи. На месте также погиб водитель Renault, а его пассажир получил травмы и обратился к медикам.

По информации портала Ulpressa.ru, старший из погибших мотоциклистов — игумен Флавиан (Юрий Лапухов). Он был настоятелем храма мученицы Татианы в поселке Октябрьский Чердаклинского района. По предварительным данным, вторым был его брат.

Сайт misanec.ru пишет, что один из братьев подарил другому мотоцикл, и они решили прокатиться.

Видео произошедшего попало на камеру видеорегистратора одного из автомобилей, оно опубликовано на YouTube.