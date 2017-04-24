Православный священник победил в украинском «Голосе»

Видео: Голос країни / YouTube

Победителем украинского музыкального шоу «Голос страны» («Голос країни») стал 33-летний протоиерей Александр Клименко. Об этом сообщается на сайте Украинской православной церкви в понедельник, 24 апреля.

Его наставницей на проекте была певица Тина Кароль. В финале вокального соревнования он исполнил композицию Николая Мозгового «Материнская любовь».

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Победа принесла священнику право на бесплатные записи песни и клипа, а также трехмесячную ротацию на радио «Хит ФМ» и квартиру в Киеве. Как отмечает портал Mignews, все призы, кроме квартиры, Клименко отдал занявшей второе место певице Ингред Костенко.

В декабре 2015 года в российском музыкальном телешоу «Голос» победил иеромонах Фотий (в миру Виталий Мочалов). За него отдали голоса 76 процентов зрителей. Наставником священника выступил Григорий Лепс.