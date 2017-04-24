Победу священника на украинском «Голосе» назвали плевком на могилы солдат

Настоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Александр Дедюхин раскритиковал победу священника Александра Клименко на музыкальном телешоу «Голос страны» («Голос країни»). Он назвал триумф протоиерея «верблюжим плевком на могилы солдат» в Facebook в понедельник, 24 апреля.

«Победа московского попа в украинском конкурсе на четвертом году войны — это не просто когнитивный диссонанс», — подчеркнул Дедюхин. Он объявил Клименко «ватником-антимайдановцем, который работает попом в церкви-оккупанте».

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Ранее в понедельник сообщалось, что 33-летний протоиерей Украинской православной церкви Московского патриархата стал победителем «Голоса страны». В финале вокального соревнования он исполнил композицию Николая Мозгового «Материнская любовь». Победа принесла Клименко право на бесплатные записи песни и клипа, а также квартиру в Киеве.

Это не первый раз, когда победителем музыкального конкурса становится представитель церкви. В декабре 2015-го в российском музыкальном телешоу «Голос» победил иеромонах Фотий (в миру Виталий Мочалов).

Украинская православная церковь Киевского патриархата не является канонически признанной. Она возникла в 1992 году. Во главе ее стал митрополит Филарет, объявивший себя «патриархом Киевским и всея Руси-Украины». В 1997 году за раскольническую деятельность его отлучили от церкви и предали анафеме. Канонической в стране считается только Украинская православная церковь Московского патриархата.