Два человека погибли при столкновении маршрутки и «Газели» в Подмосковье

В Подмосковье на трассе М-2 «Крым» при столкновении микроавтобуса Ford с «Газелью» дорожных рабочих погибли два человека. Об этом РИА Новости сообщили в областном главке МВД.

ДТП произошло около 14:30 мск на 79-м километре трассы. «В результате ДТП двое погибли: водитель и пассажир микроавтобуса Ford. По предварительной информации, шесть человек пострадали: пятеро из микроавтобуса и один из "Газели"», — рассказали в главке.

Все получившие травмы доставлены в ближайшие медучреждения. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.

30 апреля в Оренбургской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека, в том числе двое детей. Авария произошла в двух километрах южнее населенного пункта Александровка. Еще пять человек, из них трое детей, госпитализированы в больницу Новосергиевского района. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.