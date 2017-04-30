Четыре человека погибли в ДТП в Оренбургской области

В Оренбургской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.

По их данным, еще пять человек, из них трое детей, госпитализированы в больницу Новосергиевского района. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Инцидент произошел в двух километрах южнее населенного пункта Александровка, уточнил собеседник агентства. Обстоятельства ДТП выясняются.

29 апреля в Липецкой области пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей. Еще два пассажира, в том числе ребенок, были госпитализированы, пишет РИА Новости. 12 апреля в Ленинградской области в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса пострадали 12 человек.