Cемь детей пострадали при столкновении трех машин в Москве

В результате аварии с участием трех автомобилей в Москве пострадали дети. По предварительным данным, в медучреждения направлены семь несовершеннолетних. Об этом в среду, 29 марта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД ГУ МВД по столице.

ДТП произошло на Варшавском шоссе в районе дома №65. Микроавтобус, перевозивший детей, столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Причины аварии уточняются.

По информации департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, для эвакуации трех пострадавших детей был задействован вертолет.

Ранее в марте в результате ДТП на пересечении Варшавского шоссе и улицы Подольских курсантов пострадала женщина-пешеход. Как сообщало сетевое издание m24.ru, легковой автомобиль при повороте столкнулся по касательной с рейсовым автобусом. После этого легковушка опрокинулась и вылетела на тротуар, сбив женщину. Пострадавшая была госпитализирована.