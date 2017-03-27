Суд в Подмосковье арестовал участника ДТП с тремя погибшими детьми

Суд в Подмосковье арестовал водителя машины «Газель Next» Сафиба Худобердиева, ставшего по версии следствия виновником резонансного смертельного ДТП с тремя погибшими детьми. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает телеканал «360».

Подозреваемый будет находится под стражей до 25 мая, ему грозит до семи лет лишения свободы по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Как отмечает телеканал, позднее будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения водителю, в машине которого находились погибшие дети.

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По версии следствия, 25 марта на 143-ом километре автодороги М5 «Урал» в районе деревни Врачово произошло столкновение автомашины Renault Sandero, следовавшей из Рязани в Воскресенск, и автомашины «Газель Next», двигавшейся навстречу. В результате ДТП трое несовершеннолетних пассажиров иномарки от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, четвертый госпитализирован с многочисленными травмами.

По данным следствия, пострадавшие дети — воспитанники одной из рязанских спортивных школ, в Воскресенске они должны были принять участие в спарринге по боксу. За рулем автомашины находился их тренер.