В Подмосковье задержаны подозреваемые в гибели троих детей в ДТП

В Московской области задержаны подозреваемые в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель троих детей в ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель Главного следственного управления Следственного комитета России по региону Елена Фокина.

По ее словам, дело, возбужденное по факту дорожного инцидента органами МВД, в связи с широким общественным резонансом по инициативе следственных органов принято к производству Следственным комитетом.

Как установило следствие, утром в субботу, 25 марта, на 143-ом километре автодороги М5 «Урал» в районе деревни Врачово произошло столкновение автомашины Renault Sandero, следовавшей из Рязани в Воскресенск, и автомашины «Газель Next», двигавшейся навстречу. В результате ДТП трое несовершеннолетних пассажиров иномарки от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, четвертый госпитализирован с многочисленными травмами.

По данным следствия, пострадавшие дети — воспитанники одной из рязанских спортивных школ, в Воскресенске они должны были принять участие в спарринге по боксу. За рулем автомашины находился их тренер.

В настоящее время водители обоих транспортных средств задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

«В рамках расследования следователи регионального СК России будут разбираться, на каких основаниях осуществлялся трансфер детей на спортивное мероприятие, были ли эти действия согласованы с руководством спортивной школы и организаторами соревнований. В качестве приоритетной версии следствие рассматривает человеческий фактор», — говорится в сообщении.

Дело расследуется по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса России («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).