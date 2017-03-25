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Появились кадры с места гибели троих детей в ДТП в Подмосковье

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Видео: ren.tv

В сети появились кадры с места аварии в Подмосковье, в которой погибли трое детей. Видео опубликовано на сайте телеканала РЕН ТВ.

В ролике виден сильно смятый автомобиль Renault в кювете, а также перевернутая на бок «Газель» с явными повреждениями. На месте работают сотрудники ДПС.

Телеканал со ссылкой на собственный источник уточняет, что в легковой машине водителем был спортивный тренер, который вез своих учеников на соревнования по дзюдо.

Ранее сообщалось, что утром в субботу, 25 марта, на 143-м километре трассы М-5 произошла авария, в результате которой погибли трое несовершеннолетних. Автомобиль «Газель» выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым Renault.

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