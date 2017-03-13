Комбайн столкнулся со скорой в Ставрополье

Комбайн и автомобиль скорой помощи столкнулись в Ставропольском крае. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МЧС Олега Дегтярева.

По его словам, сообщение о ДТП поступило в 20:43 мск. «Пострадали четыре человека, которые доставлены в больницу Буденновского района», — заявил он, добавив, что причины случившегося выясняются.

В УГИБДД по Ставропольскому краю уточнили, что в результате аварии травмы получили четверо пациентов и водитель скорой. «Водитель частного комбайна не пострадал. Стало известно, что у него нет водительского удостоверения на данный вид сельхозтехники», — объяснили в ведомстве.

Также там рассказали, что медтранспорт следовал из Буденновска в Зеленокумск. По предварительной версии, на мосту машины не смогли разъехаться, и произошло встречное столкновение.

10 января в Рыбинске Ярославской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи, которая, проезжая с включенными проблесковыми маячками на запрещающий сигнал светофора, столкнулась с автомобилем Mazda, ехавшим на зеленый свет. Были госпитализированы двое медработников и водитель легковой машины.

25 января под Магаданом водитель скорой помощи не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Cedric. Скорая перевозила беременную женщину, в результате столкновения ее выбросило на дорогу. Женщина и водитель Nissan с телесными повреждениями были доставлены в больницу.