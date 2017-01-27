Беременную выбросило из скорой помощи в результате ДТП под Магаданом

На трассе под Магаданом произошло ДТП с участием машины скорой помощи, которая перевозила беременную женщину. В результате столкновения пациентку выбросило из кузова на дорогу, сообщает MagadanMedia.

Авария произошла 26 января в семи километрах от областного центра, уточняется на сайте УМВД по Магаданской области. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель скорой помощи не справился с управлением и выехал на встречную полосу, вследствие чего произошло столкновение с автомобилем Nissan Cedric.

В Госавтоинспекции рассказали, что пациентка скорой и водитель Nissan «получили телесные повреждения и были доставлены в Магаданскую областную больницу».

Как отмечает телеканал «360», который опубликовал видеозапись аварии, после обследования в больнице врачи признали, что жизни беременной или ее ребенка ничто не угрожает, а угроза преждевременных родов была снята.