Спешившая на вызов скорая насмерть сбила краснодарского пенсионера

В Краснодаре автомобиль скорой помощи, ехавший на вызов, сбил пенсионера, переходившего дорогу. Об этом в четверг, 19 января, сообщает юга.ру.

Авария произошла на хуторе Ленина (входит в черту города Краснодар) в 6:19 утра. 69-летний мужчина, попавший под колеса машины медиков, от полученных травм умер на месте.

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Полиция проводит проверку для установления обстоятельств ДТП. Водитель автомобиля заявил, что ехал по трассе, где действует ограничение, с разрешенной скоростью. Для подтверждения его слов полиция опросит работников скорой, находившихся в машине, и проанализирует данные ГЛОНАСС.

В декабре 2016 года в Екатеринбурге автомобиль скорой помощи столкнулся на перекрестке с Toyota Land Cruiser, которой управлял 19-летний водитель. Автомобилист и его и пассажир не получили повреждений, два медика оказались в больнице.