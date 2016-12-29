В Балашихе полицейский автомобиль сбил пешехода

ДТП с участием полицейских произошло в подмосковной Балашихе. Об этом в четверг, 29 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Около 19:00 напротив дома 97 на Советской улице полицейский автомобиль сбил переходившего дорогу 32-летнего мужчину. Приехавшая по вызову очевидцев скорая осмотрела пострадавшего и выявила у него тупую травму живота. С таким диагнозом необходима срочная госпитализация. Но внезапно приехавший на место ДТП подполковник полиции отобрал у врачей раненого и на служебной машине увез его в неизвестном направлении», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

По словам источника, офицер угрожал врачам бригады скорой помощи задержанием за неисполнение законного требования сотрудника полиции и уголовным преследованием, но представиться и оставить запись в карте вызова отказался.

Медики незамедлительно сообщили о произошедшем руководству, после чего последовало официальное заявление в дежурную часть и сообщение в прокуратуру, уточнил собеседник «Ленты.ру». По его данным, начаты служебные проверки, которые ведут подмосковный главк МВД и ГСУ СК РФ по Московской области.

Получить оперативный комментарий у официальных представителей этих ведомств «Ленте.ру» не удалось.