Выехавшая на встречку машина врезалась в скорую помощь под Красноярском

Видео: Телеканал 360 / YouTube

В районе поселка Молодежный под Красноярском автомобиль SsangYong столкнулся с каретой скорой помощи. Телеканал «360» в понедельник, 23 января, опубликовал видео с места ДТП.

По предварительным данным, водитель SsangYong не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с автомобилем медиков.

От удара скорая помощь перевернулась. По информации ГУ МВД по региону, в результате аварии пострадали три человека — врач, фельдшер и водитель, которые находились в машине экстренной службы. Они госпитализированы.