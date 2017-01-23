Красноярский таксист перегородил дорогу скорой

Видео: Ревизорро Красноярск / Вконтакте

В Красноярске припарковавшийся во дворе таксист отказывался пропустить машину скорой помощи. Группа жителей дома вышла на улицу и начала просить мужчину отъехать, сообщает «Сибирское агентство новостей».

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 23 января. Видеозапись очевидцы опубликовали в группе во «ВКонтакте» «Ревизорро.Красноярск».

На кадрах видно, что легковушка встала в узком проезде, перегородив дорогу. Несколько человек стали ругаться на таксиста. Позже водитель спецмашины пригрозил вызвать сотрудников ГИБДД. Спустя какое-то время таксист все же пропустил скорую.

10 января в Петропавловске-Камчатском машина скорой помощи ехала по вызову к 21-летнему мужчине. Путь ей преградил автомобиль с женщиной за рулем. В результате бригада медиков не смогла своевременно добраться до пациента, он скончался.