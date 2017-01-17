В Минздраве задумались о праве скорых таранить мешающие проезду автомобили

В Минздраве обсуждается вопрос о внесении изменений в законодательство, которые бы разрешили автомобилям скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили. Об этом ТАСС сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.

Также в ведомстве обсуждается вопрос об ужесточении ответственности за препятствование скорой помощи. «Если скорую не пропустили, это не просто неумышленное убийство, а я бы сказала, что это умышленное убийство. Потому что как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию, которая идет с сигнальными маячками», — заметила Яковлева.

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Ранее в январе в Петропавловске-Камчатском 21-летний мужчина скончался из-за того, что скорой помощи въезд во двор преградил автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Чтобы добраться до пациента, бригаде скорой в результате понадобилось 13 минут вместо трех.

В ГИБДД заявили, что водителю, не пропускавшему машину скорой к умирающему пациенту, грозит административный штраф в 500 рублей. Однако губернатор Камчатки Владимир Илюхин предложил ужесточить наказание за препятствование работе сотрудников экстренных служб. Более 23 тысяч человек подписали петицию на сайте change.org с требованием привлечь к уголовной ответственности женщину-водителя, а также ее пассажира.

В декабре 2016 года члены Общественной палаты собирались выступить с предложением разрешить автомобилям скорой помощи и МЧС таранить неправильно припаркованные автомобили, мешающие въезду во двор.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал предложение бредом. В то же время замглавы думского комитета по транспорту Сергей Тен предложил обсудить данную инициативу, отметив, что в ней есть логика.